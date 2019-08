Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel blaast 25 kaarsjes uit EDLL

29 augustus 2019

16u46 0 Tremelo De buitenschoolse kinderopvang Pimpernel viert haar 25-jarig bestaan in stijl. De kinderen werden door de gemeente Tremelo getrakteerd op heel wat lekkers zoals pizza’s en frietjes, maar ook een kinderdisco en springkastelen ontbraken niet.

Op beide gemeentelijke opvanglocaties in Baal was het vandaag groot feest voor de kleuters en lagere schoolkinderen, want Pimpernel bestaat 25 jaar. Sonia Heremans (55) stond aan de wieg van de buitenschoolse kinderopvang in Tremelo. “Pimpernel is 25 jaar geleden ontstaan door de samenwerking met de scholen. Zij hadden nood aan opvang en dan heeft de gemeente haar schouders daar onder gezet. We zijn begonnen met 30 erkende plaatsen en zeven begeleiders en ondertussen zitten we al aan 126 erkende plaatsen, 19 begeleiders en drie opvanglocaties”, aldus Sonia.

Dagelijks maken een 140-tal kinderen gebruik van de voor- en naschoolse kinderopvang. Tijdens de vakantie is er plaats voor 120 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Pimpernel heeft ondertussen drie afdelingen. “Het gebouw van de opvanglocatie Bonten Os is volledig gerenoveerd. We zullen als bestuur ook in de toekomst blijven investeren in buitenschoolse kinderopvang in onze gemeente”, aldus schepen van buitenschoolse kinderopvang, Diane Willems. De kinderen waren alvast enthousiast: “We hebben in het doolhof gespeeld, veel grappig foto’s getrokken en vooral veel gegeten”, klinkt het bij de kleinsten.