Broers Coppens lanceren warme oproep om bewoners WZC Damiaan een hart onder de riem te steken EDLL

16 maart 2020

12u16 3 Tremelo Broers en televisiegezichten Mathias en Staf Coppens lanceren op Facebook een videoboodschap om hun buren, meer bepaald de bewoners van het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo, een hart onder de riem te steken.

Gisteren raakte bekend dat een personeelslid van WZC Damiaan besmet raakte met het coronavirus. Bezoek is dan ook niet meer toegestaan, waardoor de bewoners de komende weken zijn afgesloten van hun familie en de buitenwereld. Om de bewoners een hart onder de riem te steken, lanceren de broers Mathias en Staf Coppens een warme oproep op Facebook.

“Door het coronavirus zitten mensen in WZC Damiaan alleen en hebben ze heel weinig sociaal contact. Wij willen daar iets aan doen en ons steentje bijdragen! Kies een voornaam uit onderstaande lijst, film bijvoorbeeld jezelf met je kinderen en maak een lieve boodschap”, zeggen Mathias en Staf Coppens in de video. Onder hun video posten ze meteen een lijst met alle voornamen van de 460 bewoners van het woonzorgcentrum. “Je zou niet alleen hun blij maken, maar ook ons", aldus de broers Coppens.

Creatieve opdracht

Het initiatief wordt ook meteen gesteund door burgemeester Bert De Wit (CD&V). “Het zou toch fantastisch zijn als we elke bewoner van ons woonzorgcentrum een persoonlijke videoboodschap kunnen schenken, waarmee het verzorgend personeel hen kan verrassen. Langs de andere kant is het ongetwijfeld een toffe en creatieve opdracht voor de vele kinderen thuis, op school of in de kinderopvang", aldus de Tremelose burgemeester.

Wie een video heeft gemaakt, kan die doorsturen naar warmhartvoorwzcdamiaan@gmail.com.