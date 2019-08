Brand Schrieksebaan veroorzaakt door onkruidverdelger ADPW

08 augustus 2019



De brand die dinsdagavond woedde in de oude hoevewoning langs de Schrieksebaan in het centrum van Tremelo ontstond nadat de voormalige eigenaar onkruid aan het verdelgen was in de tuin. Het boerderijgedeelte van de woning brandde volledig af. De woning kan voorlopig niet betreden worden, aangezien er instortingsgevaar is.