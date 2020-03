BOBO strikt 20 BV’s voor modeshow EDLL

05 maart 2020

10u53 0 Tremelo Komend weekend organiseert kledingwinkel BOBO in Tremelo een heus fashionweekend. Op zondag 8 maart stellen maar liefst 20 BV’s de nieuwe lente- en zomercollectie voor tijdens een modeshow.

Dit weekend is het fashionweekend bij kledingwinkel BOBO in Tremelo. Op zaterdag wordt er een verwendag voor de klanten georganiseerd. Vrouwen kunnen dan gratis gebruik maken van een make-over team en restyling laten doen op maat. De kers op de taart is de catwalk op zondagnamiddag. De Tremelose kledingwinkel strikte maar liefst 20 BV’s voor de modeshow. Onder meer kersvers Miss België Celine Van Ouytsel, Ellen Petri, influencer Talisa Loup, Véronique De Kock, Hanne Troonbeeckx en Annelies Törös zullen de nieuwe lente- en zomercollectie voorstellen. Maar ook Larissa de Castro, Leentje Jorissen, Nele Somers, Celine Schraepen, Noa Neal, Karen Jansen, Kim Van Oncen, Kim Engelbosch, Laura Beyne, Jotti Verbruggen, Amy De Winter, Romanie Schotte, Lenty Frans en Loore Van Opstal zetten hun beste beentje voor.

Heidi Van Tielen, Ianthe Tavernier en Anouk Maton kan je dan weer spotten in de VIP. De modeshow gaat van start om 15 uur.