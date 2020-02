Beverdam in de Vijversbeek verlaagd Joris Smets Esther De Leebeeck

25 februari 2020

Tremelo Om wateroverlast te voorkomen is de beverdam in de Vijversbeek in Gemeente Tremelo verlaagd. Door de dam te verlagen wordt het leefgebied van de bever niet bedreigd omdat hun burcht en dam behouden blijven.

In regio Vlaams-Brabant is het aantal bevers, welke een beschermde diersoort zijn, sterk toegenomen. De gemeente Tremelo huisvest een beverfamilie en deze bouwden een burcht met een dam in de Vijversbeek en de Grote Laak. Deze dam hindert echter de normale stroming in de beek en na hevige regenval, zoals de afgelopen dagen, komt het waterniveau in het gebied te hoog te staan. Dit leidt tot wateroverlast in het nabijgelegen woongebied. Door de dam te verlagen, wat nu gebeurd is, wordt de normale afvoer van het beekwater gegarandeerd en wordt de wateroverlast bestreden. Het leefgebied van de bever wordt niet bedreigd, hun burcht en dam wordt behouden. Of de bevers zelf het hierbij laten is niet geweten.