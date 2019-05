Bekende Vlamingen nemen deel aan solidariteitsfestival ‘Damiaan Beweegt’ EDLL

30 mei 2019

15u30 0 Tremelo Op 11 oktober 2019 vieren we de 10e verjaardag van de heiligverklaring van onze grootste Belg Pater Damiaan. Daarom werd wandelen met Damiaan, het jaarlijkse wandelevenement op Hemelvaartsdag, herdoopt tot het feestelijk solidariteitsfestival ‘Damiaan Beweegt’. Ook Steven Van Herreweghe, Niels Albert en Simonneke uit ‘Thuis’ waren van de partij.

Vandaag vindt op de Damiaansite het solidariteitsfestival ‘Damiaan Beweegt’ plaats. Wandelen, fietsen, cruisen met de moto, marktjes of kinderanimatie, er is voor ieder wat wils. Wie wil doorhangen kan dat nog heel de namiddag in een van de twee bruisende volkstenten, waar live optredens plaatsvinden.

Damiaanrun met hindernissenparcours

Nieuw dit jaar: de Damiaanrun voor kinderen en volwassenen, georganiseerd door het woon- en zorgcentrum in Tremelo. Vrienden of gezinnen kunnen mee klauteren, klimmen, joggen en springen tijdens de obstakelrun. De deelnemers worden als het ware mee op avontuur genomen in de geboortestreek van Pater Damiaan. Door gebouwen, midden in de prachtige natuur, door de modder, over het water en noem maar op. Ook Steven Van Herreweghe, Niels Albert en ‘Simonneke’ uit thuis waren kandidaat-loper. ‘Niels Albert Bike Store’ is één van de sponsors van het evenement. Maar deelnemen was vandaag toch wel belangrijker dan winnen. Het trio was namelijk op doortocht voor het VIER-programma ‘Gert Late Night’.

“De opkomst is boven alle verwachtingen. Er zijn zeker al 1.500 bezoekers geweest. Voor de Damiaanrun alleen al hadden we 500 inschrijvingen. We zijn heel heel erg gegroeid en hopen hier een traditie van te maken. De buren en alle Tremelose verenigingen zijn nu mee op de kar gesprongen, dus er zal volgend jaar een tweede festival georganiseerd worden”, aldus Ruben Boon, organisator van ‘Damiaan Beweegt’.

Hemelvaartsdag en ‘Damiaan Beweegt’ worden afgesloten met een muzikaal optreden in de kerk van Ninde. Zingend wordt een eresaluut gebracht aan Damiaan De Veuster en alle kleine helden die zich inzetten voor een betere wereld. Het festival en het optreden zijn gratis.

Damiaan beweegt ook het verenigingsleven

Damiaan Beweegt is een unieke samenwerking van alle partners op de Damiaansite: Damiaanmuseum, WZC Damiaan, Huize De Veuster, parochie Ninde en gemeente Tremelo. Damiaanactiegroep NBT blijft de drijvende kracht en kan dit jaar op vele andere Tremelose verenigingen rekenen. Samen met de GROS, Cultuurraad, Natuurpunt, KWB TNB, Femma Ninde, CM, WTC Damiaan, Samana Ninde en de Tremelose Bib wordt er een Tremeloos topfeest van gemaakt.