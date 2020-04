Baalse beiaard blaast 125 kaarsjes uit JSL/EDLL

21 april 2020

15u16 0 Tremelo 21 april 1895. Dat is de datum waarop de Baalse beiaard voor de eerste maal speelde. Vandaag is het dus 125 jaar geleden en dat is de gemeente Tremelo natuurlijk niet ontgaan. De feestelijke activiteiten werden helaas geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Toch kwamen ze in Baal creatief uit de hoek om deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

125 jaar geleden schonken de gebroeders Michiels een beiaard met negen klokken aan de St-Annakerk van Baal. Edward Michiels was afkomstig van Baal en een vermaard uurwerk- en beiaardmaker, gevestigd in Mechelen. De beiaard speelde voor de eerste maal op zondag 21 april 1895. “Ons landelijke Baal beschikt hiermee dus over uniek erfgoed”, klinkt het. “Om deze verjaardag in de verf te zetten, werd een feestelijk erfgoedweekend opgezet... maar die activiteiten werden vanwege de coronamaatregelen geannuleerd.” Toch wou de gemeente deze verjaardag niet onopgemerkt voorbije laten gaan en de inwoners werden opgeroepen om een verjaardagskaarsje te tekenen of in te kleuren en op te hangen aan de waslijn die werd opgesteld voor de kerk.

Op dinsdag 21 april wordt het spel van de beiaard in zijn verschillende facetten live uitgezonden. Na het spel van 19.59 uur, dat je via Facebook, of gewoon vanuit jouw kot kan volgen, volgt een verjaardagsapplausje voor de beiaard en voor de helden in de zorg.