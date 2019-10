Agent die al meermaals in opspraak kwam door vechtpartijen in maart voor rechter Kim Aerts

09 oktober 2019

06u00 0 Tremelo Inspecteur F.C. van de politiezone BRT is binnen zijn eigen korps al meermaals in opspraak gekomen omdat hij met regelmaat van de klok vuistslagen uitdeelt in zijn privé-leven. Op een wielerwedstrijd, op een fuif of thuis aan zijn partner. Op 27 maart volgend jaar staat de vijftiger voor de correctionele rechtbank in Leuven. Daar vragen ze zijn persoonlijke verschijning.

Het is niet de eerste maal dat de flamboyante inspecteur F.C. (53) van de politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) voor de rechter staat. De vijftiger staat erom bekend dat hij al eens graag een pint pakt. Meer dan eens durft het dan ook wel eens fout te lopen. Zo ook op het WK Cyclocross in Koksijde in 2012. C. stond er te wildplassen naast een hamburgertent toen de eigenares hem erop aansprak.

Het kwam tot een discussie met enkele klanten waarop de agent uithaalde. Hij sloeg een man uit Geraardsbergen een kaakbeenbreuk. Van de rechter in Veurne kreeg hij opschorting van straf. Het slachtoffer werd toen wel onmiddellijk vergoed door C.

Schlageravond

Vorig jaar tastte de politieman ook meteen diep in zijn geldbuidel. Op een Vlaamse Schlageravond in Baal sloeg de inspecteur een 23-jarige man vol in het gezicht. Het slachtoffer probeerde zijn moeder te verdedigen die werd lastig gevallen door C. “Zijn twee voorste tanden werden naar binnen geslagen. Mijn zoon wou mij verdedigen, maar hij wou van geen ophouden weten. De agent deed vulgaire uitspraken en zat tegen mij aan te wrijven”, getuigt de moeder. “Het was op aanraden van de tandarts dat we klacht hebben neergelegd omdat de kans bestaat dat op die kronen nog implantaten moeten worden geplaatst en dat is een dure grap. Die inspecteur heeft tot nu toe wel alle kosten betaald, daar kunnen we niets van zeggen. Maar hij vroeg wel om de klacht in te trekken.”

Intern onderzoek

De twintiger wou het daarbij niet laten en hij stelde zich toch burgerlijke partij. Omdat de feiten zich voordeden in de politiezone waar C. tewerkgesteld is, werd de klacht neergelegd bij de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen). Ook de ex van de agent en haar dochter zouden in de klappen gedeeld hebben. Zij stelden zich eveneens burgerlijke partij voor de rechtbank. Verschillende bronnen bevestigen de kwalijke reputatie van de inspecteur.

Korpschef Patrick Truyens van de politiezone wou geen commentaar kwijt. De korpschef schreef in januari vorig jaar een brief aan de Procureur des Konings met de vraag om een “intern voorafgaand onderzoek te voeren”. Of het zover kwam, is niet duidelijk. Wel staat vast dat ook de dienst Algemene Inspectie van de Federale Politie en de Lokale Politie een onderzoek startte naar de inspecteur. De rechtszaak werd ingeleid voor de correctionele rechtbank in Leuven. Op 27 maart volgt de behandeling ten gronde.