Afdeling met 32 rusthuisbewoners in afzondering nadat personeelslid positief test op coronavirus Kim Aerts

15 maart 2020

In woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo moeten 32 rusthuisbewoners in quarantaine op hun kamer blijven nadat bij een personeelslid coronabesmetting werd vastgesteld. De afdeling waarin het personeelslid laatst gewerkt had, wordt daarom uit voorzorg in afzondering geplaatst. Van andere besmettingen is er geen sprake. Alle bewoners zouden het goed stellen. Vorige week verbood het rusthuis elk bezoek om mogelijke besmettingen te voorkomen.