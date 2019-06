Aangepaste openingstijden tijdens zomermaanden in gemeentehuis Tremelo EDLL

28 juni 2019

09u29 0

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er in het gemeentehuis geen avondopening op donderdag. Dat laat de gemeente weten. Op dinsdagavond zijn de loketten wel nog open ‘s avonds van 17 uur tot 19 uur. In het e-loket kan je heel wat zaken online aanvragen. Meer informatie over de openingsuren is te vinden op www.tremelo.be