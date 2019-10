24-jarige snelheidsduivel onder invloed aan de kant gezet na achtervolging KAR

28 oktober 2019

16u34 1

Een 24-jarige bestuurder uit Tremelo is zaterdagnacht onderschept na een achtervolging op de Tremelobaan. Een politiepatrouille haalde daarbij snelheden van 140 kilometer per uur om de snelheidsduivel te onderscheppen. De twintiger bleek flink boven zijn theewater. De jongeman moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Een andere bestuurder kreeg hetzelfde verdict te horen na een positieve ademanalyse. Een derde bestuurder testte positief op drugs en moest voor dezelfde duur zijn rijbewijs afgeven. Een voertuig werd getakeld. De controles vonden plaats te Keerbergen op de Tremelobaan en Mechelsebaan, in Haacht op de Wespelaarsesteenweg en in Boortmeerbeek op de Leuvensesteenweg. De hoogst genoteerde snelheid was 104 kilometer per uur op de Tremelobaan. Van de 616 auto’s die de snelheidsradar passeerden werden er 37 geflitst.