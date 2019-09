2.000 wielertoeristen nemen deel aan vierde Sven Nys Classic EDLL

31 augustus 2019

20u18 0 Tremelo De Balenberg in Baal (Tremelo) is voor de vierde keer de uitvalsbasis voor de Sven Nys Classic, een fietstocht voor wielertoeristen jong en oud. Zo’n 2.000 deelnemers verschenen er aan de start.

Onder een stralende zon, maar misschien met iets te warme temperaturen vond zaterdag de vierde editie plaats van de Sven Nys Classic. Maar liefst 2.000 wielertoeristen, jong en oud, fietsten zuidwaarts het Hageland in. Het aantal deelnemers is in lijn met de voorbije twee edities. Ondanks minder inschrijvingen de dag zelf, waren er dit jaar meer voorinschrijvingen. “Dat zal te maken hebben met het warme weer, maar het is zeker een succeseditie. Er hangt hier een fantastische sfeer. Het is een uniek concept dat we de komende jaren zeker nog een paar keer gaan herhalen”, zegt organisator Sven Nys.

De deelnemers hadden de keuze tussen de familietocht van 25 kilometer of de individuele tochten van 89, 111 of 146 kilometer. Het parcours liet de deelnemers onder meer kennis maken met de legendarische Balenberg, de pittige heuvels van het Hageland en de groene streek rond het Kasteel van Horst. “Het parcours werd deels aangepast, zodat de mensen andere afstanden en nieuwe wegen in het Hageland konden verkennen. Het is leuk om dat stukje van het Hageland opnieuw in de belangstelling te brengen”, aldus Nys.

De Sven Nys Classic was voor Telenet Baloise Lions, de nieuwe naam van het veldritteam van Sven Nys, het geschikte moment om hun nieuwe ploeg voor te stellen. De nieuwe naam ging de aanwezigen niet onopgemerkt voorbij. Zo zorgde Baloise dit jaar voor een nieuwe vipruimte.