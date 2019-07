18de editie van Vlaamse Schlageravond EDLL

30 juli 2019

11u35 0 Tremelo De Vlaamse Schlageravond in Baal gaat op 14 december zijn 18de editie in. Met namen als Sammy Moore, die voor het eerst zijn opwachting maakt, Peter Van Laet van Mama’s Jasje en Johan Veugelers is de affiche weer goed gevuld met Vlaamse toppers uit onze regio.

De Vlaamse Schlageravond brengt ieder jaar heel wat volk op de been. Ook ‘Allemaal’-zanger Wim Soutaer zakt in december af naar Baal. De Nederlandse topper Rene Froger maakt de schlageravond helemaal compleet. Zijn hits als ‘Een eigen huis’ en ‘Just Say Hello’ zullen ongetwijfeld luidkeels worden meegezongen in de Baalse feesttent. De Romeo’s, die een vaste waarde zijn op de Schlageravond, laten als afsluiter het polonaiseplein ontploffen. Zaterdag 14 december lijkt nog ver van ons bed, maar voor de echte fans is het laatste weekend van augustus cruciaal, want dan start de voorverkoop. Zoals ieder jaar belooft het weer een stormverkoop te worden. Meer informatie over Vlaamse Schlageravond en de verkooppunten vind je op www.eddysbaal.be.