16 maanden cel voor bezit en verspreiden van kinderporno KAR

07 juni 2019

19u33 0 Tremelo Een man uit Tremelo is veroordeeld tot 16 maanden cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno.

Het strafonderzoek naar Benjamin L. ging van start door informatie van de Britse politie, die op zoek was naar uitwisseling van kinderpornografisch beeldmateriaal. De beklaagde kwam daarbij in beeld en werd geïdentificeerd via zijn IP-adres. Bij een huiszoeking op 27 juni 2017 werden zijn smartphone en laptop in beslag genomen. Op beide toestellen werden filmpjes met kinderporno aangetroffen. Bij het verhoor gaf L. de feiten toe. Hij zei dat hij de bestanden opsloeg op usb-sticks die hij verstopte in de kelder van zijn woning. Sommige daarvan dropte hij na verloop van tijd in de riool. De beklaagde stelde dat hij beeldmateriaal verzamelde van “meisjes tussen acht en dertien jaar”. Via een peer-to-peerprogramma verspreidde L. zijn collectie. Met dat programma deelde hij zijn bestanden met andere internetgebruikers.

Volgens de deskundige kampt de beklaagde met een “pedofiele persoonlijkheid”. Zijn fantasie bestond erin om kinderen seksueel te zien genieten. “Op sommige filmpjes zag je meisjes van tien jaar plezier hebben”, zei hij tijdens het onderzoek. De beklaagde had eerder een incestueuze relatie met zijn dochter en kreeg in 1995 in Tsjechië een jaar cel voor een poging tot verkrachting.

Benjamin L. werd veroordeeld tot zestien maanden cel. De helft daarvan is met uitstel onder meerdere voorwaarden. Zo moet hij een behandeling volgen voor pedofilie en mag hij geen contact hebben met minderjarigen, ook niet via moderne communicatiemiddelen.