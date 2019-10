1000 enthousiaste fans overrompelen Kinderplaneet voor foto met K3 EDLL

09 oktober 2019

18u16 0 Tremelo Een drukte van jewelste vanmiddag in de Kinderplaneet. Zo’n 1000 enthousiaste kindjes brachten een bezoekje aan de kinderspeciaalzaak voor een foto met K3 of gewoon om hun idolen Klaasje, Marthe en Hanne eens in het echt te zien.

Alleen maar blije gezichtjes in de Kinderplaneet in Tremelo vandaag. Zo'n 1000 jonge fans stonden te popelen om K3 te ontmoeten. De Kinderplaneet verdeelde via een wedstrijd in de winkel en op Facebook 300 vouchers voor een persoonlijke K3-foto. Die 300 gegeerde tickets werden in no-time verdeeld. De winnaars mochten telkens drie vriendjes of vriendinnetjes meenemen om met z'n vieren op de foto te gaan. De jonge fans, en natuurlijk ook hun ouders of grootouders, moesten er wel iets voor over hebben. Sommigen schoven namelijk bijna twee uur aan onder de druilerige herfstbuien.

“We willen een beleving creëren in de winkel en ook onze jongste klanten in de watten leggen. K3 begint net aan een nieuwe tour, dus vandaag was een ideaal moment”, zegt zaakvoerder Nico Scheers. Het is de tweede keer dat de Kinderplaneet dit evenement organiseert en ook dit jaar kunnen ze spreken van een succeseditie. “In de toekomst proberen we nog ‘Nachtwacht’ vast te krijgen”, aldus Nico. Dat belooft.