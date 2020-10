‘s Lands grootste woonzorgcentrum laat alle 850 bewoners en personeelsleden testen op Covid-19 na vijf besmettingen Kim Aerts

16u19 0 Tremelo Woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo laat vandaag en morgen haar 390 personeelsleden en 460 bewoners testen op Covid-19. Die maatregel komt er nadat drie bewoners en twee personeelsleden positief testten op het coronavirus.

Volgens directeur Yves Minnoye is er geen reden tot paniek en waren ze voorbereid op een worst case scenario. “De besmette bewoners hebben symptomen, maar ze zijn niet zo ziek dat ze moeten gehospitaliseerd worden. Na vijf dagen worden ze opnieuw getest en zullen we bekijken wanneer ze uit quarantaine mogen. De besmette personeelsleden zitten voorlopig thuis in quarantaine.” Aan het grootste woonzorgcentrum van het land werd een testzone geïnstalleerd waar iedereen op een bepaald tijdstip moet langskomen bij de dokter. “Alle personeelsleden worden op dit eigenste moment getest. De bewoners worden getest tussen nu en morgenmiddag. Bezoek is tot donderdag strikt verboden. Voor bewoners die palliatief zijn maken we een uitzondering.” Het woonzorgcentrum reed lang een vlekkeloos parcours als het op besmettingen bij bewoners aankwam. Op 1 mei testte niemand positief. Begin juli moest het rusthuis de toegang nog hermetisch afsluiten omdat verschillende bezoekers het te bont hadden gemaakt en de coronaregels aan hun laars lapten. De directeur bevestigt dat bezoek sowieso terug zal toegestaan worden. “Maar we gaan eerst de resultaten van vrijdag afwachten”, besluit Minnoye.