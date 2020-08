“Openstaande schuld per inwoner stijgt dramatisch” KAR

27 augustus 2020

17u03 0 Tremelo Oppositiepartij Open Vld in Tremelo klaagt aan dat het huidige bestuur met CD&V, N-VA en Groen er niet in geslaagd is om de jaarrekening van 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen binnen de wettelijk vastgelegde termijn.

“Op de gemeenteraad van donderdag wordt de jaarrekening voorgelegd. Deze jaarrekening is niet alleen een weergave van een gevoerd beleid. Het is ook een belangrijk instrument om de planningen van de komende jaren bij te sturen. Het is het ideale document om controle uit te voeren op het gevoerde beleid. Bij nazicht blijkt dat na een jaar gevoerd beleid het compleet de verkeerde kant uitgaat. De openstaande schuld per inwoner stijgt van 800 naar 1.300 euro, een stijging van maar liefst 63%”, becijferde de werkgroep financiën. “In absolute cijfers stijgt de gezamenlijke schuld van 13 miljoen euro naar 20 miljoen euro. De impact van de coronacrisis – die in deze cijfers nog niet naar voren komt – is ook voor onze gemeente erg groot. We maken ons dan ook grote zorgen dat de meerderheid deze schulden onmogelijk zullen kunnen aflossen zonder belastingverhoging. We pleiten dan ook voor een verstandig,betrouwbaar én transparant financieel beleid”, aldus Diana Van Leemputten, die de werkgroep in goede banen leidt.

Leningen

“Transparantie in financieel beleid was geen evidentie de afgelopen maanden. Er werden namelijk door het schepencollege een aantal leningen opgenomen, waarvan 3,1 miljoen bovenop 5,5 miljoen euro. Tot op heden is er nog niet geweten wat er met deze middelen zal gebeuren.Elk bestuur zal de coronacrisis voelen in zijn inkomsten. Daarom is het van uitermate groot belang dat de gemeente nu duidelijke standpunten inneemt inzake de koers die ze zullen varen in de komende jaren”, besluit Van Leemputten.