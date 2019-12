Treinramp Buizingen: nog geen beslissing over mogelijk beroep WHW

12u00 0 Zowel spoornetbeheerder Infrabel als spoorwegmaatschappij NMBS zal het vonnis over de treinramp in Buizingen grondig analyseren alvorens een standpunt in te nemen en te beslissen over een eventueel beroep. Beide bedrijven kregen gisteren een boete van 550.000 euro.

De Brusselse politierechter oordeelde dat beide bedrijven de grootste verantwoordelijkheid voor de treinramp droegen en legde hen een boete van 550.000 euro op. Voor Infrabel werd die geldboete wel voor de helft met uitstel uitgesproken.

“Als NMBS nemen we akte van dat vonnis en gaan we nu de motivatie van dat vonnis grondig bestuderen om ons standpunt te bepalen. Het is nog veel te vroeg om daarover uitspraken te doen. Intussen blijven we samen met Infrabel dagdagelijks investeren in en werken aan de verhoging van de veiligheid op het spoor in België. Dat is onze eerste prioriteit en dat zijn we verplicht aan de slachtoffers en onze reizigers”, aldus zei NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Infrabel zegt zich volledig bij het standpunt van de NMBS aan te sluiten en de spoornetbeheerder doet voorlopig ook geen uitspraken over de inhoud van het vonnis. “We gaan nu dit vonnis analyseren om de reikwijdte ervan te bepalen en te zien welk vervolg eraan gegeven kan worden”,aldus Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Verder zetten we ons samen met NMBS dagelijks in om de veiligheid op het spoornetwerk te verhogen. Er was bij het spoor al een stevige veiligheidscultuur. Na de ramp in Buizingen hebben we het automatisch remsysteem versneld uitgerold, zodat eind 2012 alle belangrijke knooppunten daarmee uitgerust waren. Nu wordt ook het Europese veiligheidssysteem ECTS stapsgewijs uitgerold. Op dit moment is al 25 procent van de sporen daarmee uitgerust, tegen eind 2025 moet het helemaal geïnstalleerd zijn.”