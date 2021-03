Treinen richting kust worden extra in de gaten gehouden, politie houdt ook coronacontroles in stations

Ardooie Torenval­ken komen voortaan thuis in De Waterbek

9:24 Vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk hebben, met de steun van het Ardooise gemeentebestuur en Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart, een nestkast voor torenvalken geïnstalleerd in De Waterbek. Het idee werd aangeraakt door Willy De Ruytter. “Onlangs installeerde ik een vogelvoederplaats op de binnenkoer van wzc Hardoy”, vertelt hij. “Vanuit het WZC heb je een mooi zicht op De Waterbek en het leek ons direct een goeie plek voor een torenvalkkast. Aanvankelijk dachten we eraan om die in de bomen vlakbij het WZC te hangen, maar torenvalken blijken een rustige plek in een weidelandschap te verkiezen.” Vandaar de keuze om de nestkast verder in De Waterbek te installeren, vlakbij de ooievaarspaal. “Beiden zijn geen concurrenten van elkaar dus dit kan perfect”, duidt Koen Van Hoe van Natuurpunt De Torenvalk. “Nestkasten voor torenvalken zijn heel belangrijk want deze vogels maken zelf geen nest. Bovendien zijn heel veel torens waar ze vroeger terechtkonden ondertussen dichtgemaakt voor de duiven. In de regio groot-Tielt hangen ondertussen al 65 torenvalkkasten. Ook hier zit de kans erin dat de nieuwe nestkast dit jaar al gebruikt zal worden. Tijdens het plaatsen zagen we alvast een torenvalk overvliegen.”