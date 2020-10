Trainers David Sannen (Bilzen-Waltwilder) en Joris Menten (Juve Hasselt): “Spektakelpartij op hoog niveau verdiende twee winnaars” Lucien Claessens

11 oktober 2020

14u00 0 De topper in eerste provinciale tussen Juve Hasselt en Bilzen-Waltwilder was een aangenaam kijkstuk. Beide teams serveerden knap en aanvallend voetbal met een resem kansen aan weerszijden. Toen de partij op een billijk gelijkspel leek te eindigen, sloegen de bezoekers uit Bilzen ongenadig toe. “Deze hoogstaande wedstrijd verdiende twee winnaars”, klonken beide trainers achteraf in koor.

De ontlading in het Bilzerse kamp na de late zegetreffer was enorm. Trainer David Sannen zwaaide met lof naar zijn ploeg, maar strooide ook met pluimpjes naar Juve voor hun open aanpak en knap spel.

“Wat een schitterende topper en wat een ontknoping”, genoot de trainer van Bilzen-Waltwilder. “Ik had Hasselt driemaal gescout en telkens pakten ze uit met goed voetbal. Dit gebeurde ook vanavond. Het was een partij met hoog tempo van begin tot einde. Na de rust werd het nog spannender en stapelden de kansen zich op.” Ik vond Bilzen toen wel de betere ploeg.”

Toch moesten jullie tot in de slotminuut wachten op de zegetreffer?

“Ik voelde dat er een doelpunt in de lucht hing. We dwongen naar het einde toe meer hoekschoppen af en onze flankspelers Paumen en Bloemen creëerden meer openingen. Het doelpunt werd subliem uitgespeeld. In de omschakeling stuurde Carvalho de de pas ingevallen Saglam alleen op doel af. Levent bleef kalm en en schoof heerlijk binnen. Met 15 op 15 zetten we een onwaarschijnlijke reeks neer. Toch schitterend.”

Ondertussen kunnen jullie vol vertrouwen uitkijken naar volgend weekend. Dan komt titelkandidaat Schoonbeek-Beverst op bezoek.

“We legden tot hiertoe een onberispelijk parcours af. Naast de vijf opeenvolgende driepunters hielden we ook driemaal achterin de nul. De topper tegen Schoonbeek komt op het ideale moment en zal veel volk lokken. Schoonbeek is de ploeg in vorm en kan de beste statistieken voorleggen. Of we titelkandidaat zijn? Afwachten. We willen alleszins in de top drie meedraaien. Na tien weken maken we dan de balans op en zien we wel of we onze ambitie moeten bijstellen”, hield David Sannen de druk weg.

In het andere kamp zat trainer Joris Menten met een wrang gevoel. Zo verliezen moet pijn doen, Joris?

“Deze nederlaag komt inderdaad hard aan”, klonk de Juvetrainer ontgoocheld. “Tot één minuut voor tijd hadden we een stunt binnen bereik en konden we de ongeslagen leider de eerste puntjes ontfutselen. Dat zou niet eens onverdiend zijn. We dwongen de beste kansen af en toonden veel lef en strijdlust. Ik denk dat er weinig ploegen zijn die de leider met zo’n open vizier durven aanpakken.”

Juve Hasselt mikt op een zorgeloos seizoen. Dit moet mogelijk zijn?

Er waren heel wat wijzigingen in de kern, maar de puzzelstukken vielen snel op de juiste plaats. Toch kregen we ondanks onze frisse aanpak niet steeds loon naar werken. Mits een tikkeltje meer efficiëntie voorin, telden we verschillende punten meer. Ook de factor geluk ontbrak meermaals. Bedoeling is zo snel mogelijk zekerheid te verwerven over een verlengd verblijf. En als het even mee zit wil ik gaan voor een plaats in de middenmoot”, hoopte een enthousiaste Joris Menten.