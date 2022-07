Tourgekte in woonzorgcentrum Ter Beke, ex-prof Fernand ‘Ferre’ Bruggeman heeft eigen Wall of Fame: “Evenveel kilometers afleggen als de renners in de Tour”

GELUWEOnder meer dankzij de vorige week uitstekende resultaten van groene trui Wout van Aert is de ‘Tourgekte’ overal losgebarsten. Ook in het woonzorgcentrum Ter Beke in de Beselarestraat in Geluwe. De bewoners, medewerkers en de familie werden uitgedaagd door het kineteam om 3.228 kilometers af te leggen. “Dit is de afstand die de renners in de Tour de France rijden”, zegt directeur Elien Dejaegere.

De Tour is ondertussen anderhalve week bezig en eindigt volgende week zondag traditioneel op de Champs Elysées in Parijs. In Ter Beke rijden ze hun eigen Tour van dinsdag 5 juli tot komende woensdag 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk.

“Om te slagen in de uitdaging werden hometrainers, crossfietsen, extra motomeds en extra handfietsen gehuurd”, zegt de directeur. “Bewoners, medewerkers en familie zetten hun beste beentje voor. Dagelijks krijgen ze een update over de stand van zaken en de reeds afgelegde kilometers. De sportieve strijd tussen de afdelingen en de bewoners onderling nadert de ontknoping. Er wordt een score bijgehouden en op het einde van onze Tour krijgt iedere deelnemer een diploma.”

Om de sfeer er in te brengen werd Ter Beke omgetoverd tot een ware koerstempel met overal attributen die verwijzen naar de koers of Frankrijk. Het animatieteam zette ook zijn beste beentje voor om decoratie te maken samen met de bewoners. “Bij ons verblijft al enkele jaren ex-profrenner Fernand Bruggeman”, vertelt Elien Dejaegere. “Speciaal voor Fernand werd the Wall of Fame ‘Ferre’ gemaakt, met allerlei foto’s en krantenknipsels van hem.”

Fernand ‘Ferre’ Bruggeman (73) geniet er duidelijk van. Fernand was vijf jaar prof bij Mars-Flandria en Flandria-Shimano-Merline. Hij had onder meer wijlen wereldkampioen Briek Schotte als ploegleider. Bij de profs won hij geen enkele wedstrijd. Ferre was één keer aangeduid om de Tour de France te rijden, maar drie dagen voor de start kwam hij ten val tijdens een kermiskoers in Lede. Vele jaren later werd Fernand duivenmelker.”

Donderdag op de Franse nationale feestdag is er van 14 tot 15 uur de afsluiter in cafetaria Den Trimard op het gelijkvloers. “Daar zullen we in groep de laatste kilometers afleggen”, zegt de directeur. “We hopen dat we op zoveel mogelijk sympathisanten kunnen rekenen om de deelnemers naar de finish te roepen en het tot de laatste meters vol te houden.”

De kelen kunnen dan alvast gesmeerd worden met typische Franse dranken zoals Picon en Ricard en Franse koekjes Madeleintjes en marcrons. Op woensdagavond komen de wielertoeristen van De Cloche een duwtje in de rug geven door ook een etappe af te werken.

Op de slotdag ‘quatorze juillet’ krijgen de deelnemers niet alleen een diploma met daarop het aantal gereden kilometers want er is meer. Als de vooropgestelde 3.228 kilometers worden gereden, dan zal het kineteam later deze maand de bewoners verwennen met een optreden van de French Cancan en dat wil natuurlijk niemand missen.”

