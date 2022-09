Tot ergernis van N-VA worden wegmarkeringen pas in laatste trimester herschilderd, schepen reageert: “Nog altijd bedoeling om een aantal aanpassingen te laten doen aan onze fietsstraten”

WERVIKFractieleider Sanne Vantomme (N-VA) vindt het niet kunnen dat in Wervik heel wat zebrapaden op de gemeentewegen niet zijn herschilderd. “Ik kaartte die toestand al tweemaal aan, in september vorig jaar in een brief aan de burgemeester en in april tijdens de gemeenteraad”, zegt hij. “Het is voorzien om dit in de laatste trimester van dit jaar te laten doen”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “Hiervoor hebben we een raamcontract met een firma.”

Allemaal goed en wel maar toch vreemd dat dit niet gebeurde tegen de eerste schooldag… “Voor het verlof heb ik kort het herschilderen wat tegengehouden omdat het nog altijd mijn bedoeling is om een aantal aanpassingen te laten doen aan onze fietsstraten. Het zou jammer zijn dat we straten nu laten herschilderen als we bepaalde dingen willen herzien en dan deze schilderwerken opnieuw te moeten laten verwijderen”, aldus de schepen.

Tijdens de paasvakantie in april vorig jaar werd in zowel Wervik als Geluwe een grote fietszone ingevoerd. Het werd aangekondigd als een proefproject en bijna anderhalf jaar later is de fietszone nog altijd niet definitief. Enig excuus hiervoor is dan misschien wel de bestuurswissel want in juni werd de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project door Vooruit uit de meerderheid gewipt en kozen de socialisten voor de CD&V.

Volledig scherm het zebrapad in het begin van de Hellestraat, er blijft alvast maar weinig meer over © DBEW

“Bij de overname van de schepenambten door de bestuurswissel is het werk dat op de plank lag toch veel hoger gebleken dan initieel ingeschat en zijn we continu bezig met keihard te werken om vele dossiers op gang te krijgen of te houden, en vooral financieel gezond beleid te gaan voeren”, zegt schepen Durnez.

“De aanpassingen van bijvoorbeeld het concept van fietsstraten vordert gestaag maar is nog niet af. De twijfelstukken gaan we misschien overlaten bij het herschilderen. Het is echter wel niet langer aangewezen om nog meer tijd te verliezen, want na de zomer in donker en regenachtig weer zijn de wegmarkeringen nog belangrijker dan nu. Onze dienst mobiliteit is het dossier aan het voorbereiden om de komende weken dan opdracht te geven de wegmarkeringen te laten herschilderen.”

Volledig scherm ook de wegmarkeringen in de fietszone moeten worden herschilderd. Zoals hier in het begin van fietsstraat Ooievaarstraat © DBEW

De bevoegde schepen rekent ook op de bestuurders, fietsers en voetgangers. “Niet enkel een goed geschilderd zebrapad zal de kinderen veilig naar school laten gaan”, klinkt het. “Vooral de attitude en de ingesteldheid van iedere bestuurder, fietser en voetganger zal bijdragen tot een succesverhaal en veilige stad.”

“Ik roep dan ook iedereen op om vooral in te zetten op dit laatste. Alleen constructief samenwerken, constructieve vermeldingen gaan ons in deze echt vooruit helpen. Laat ons hiervoor samen inspanningen leveren.”

Volledig scherm het zebrapad op het einde van de Hellestraat, een route naar twee scholen in de Ooststraat en Hellestraat © DBEW

