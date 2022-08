Tot 35 graden voorspeld voor het drukste weekend van de zomer: welke maatregelen nemen festivals en evenementen tegen hitte?

Hear Hear!

Een week voor we opnieuw naar Kievit mogen afzakken om van een weekend Pukkelpop te genieten, zet de organisatie van het welbekende festival in Kiewit met ‘Hear Hear!’ nog een extra eendagsfestival op het programma. Op zondag 14 augustus staan onder meer Editors, Liam Gallagher en Balthazar op het affiche van deze eerste editie. De organisatie maakte al enkele maatregelen bekend waarmee de bezoeker de hitte kan tegengaan. “Festivalgangers mogen een lege drinkbus of camelbag meebrengen, die ze dan op diverse plaatsen op het festivalterrein kunnen bijvullen”, verduidelijkt woordvoerder Luyten. Eveneens zullen er zonnecrème dispensers met factor 30 en 50 op het terrein te vinden zijn en zorgen nevelaars voor de nodige verkoeling.

Volledig scherm Een archiefbeeld van de weide van Pukkelpop, waar nu ook Hear Hear! wordt georganiseerd. © Joel Hoylaerts / Photo News

Alcatraz

Ook het driedaagse metalfestival Alcatraz maakt zich klaar voor opnieuw een veelbelovende editie. Daarbij zijn ze ook voorbereid voor temperaturen die vlot boven de 30 graden zullen gaan. “Drinkbaar leidingwater naar ons festivalterrein laten stromen, zodat bezoekers onbeperkt gratis kraantjeswater kunnen drinken, blijkt niet mogelijk te zijn”, zegt woordvoerder Bernard De Riemacker. “We gaan daarom op de warmste momenten van de dag gratis flesjes water uitdelen.” Eveneens zullen er ook pilaren met gratis zonnecrème verspreid over het terrein staan. Medewerkers en hulpdiensten gaan extra alert zijn voor mogelijke zonne- of hitteslagen. “Zo houden we festivalgangers die in slaap gevallen zijn op het terrein goed in de gaten. Wie al lang ligt te slapen of wat raar ligt, wordt ook best gewekt om te zien of wel alles oké is.”

Met drie van de vier podia in tenten is er ook voldoende bescherming tegen de zon. “We gaan de zijkanten van de tenten open zetten, zodat het er niet te warm wordt”, aldus nog De Riemacker. “En we voorzien op het festivalterrein nog een extra shelter, om onder te zitten.”

Dodentocht

Vrijdag 13 augustus staan er ook weer 13.000 deelnemers klaar in Bornem om 100 km te wandelen tijdens de Dodentocht. Die lange afstand zal nog extra slopend worden door de hoge temperaturen en de brandende zonneschijn die momenteel voorspeld wordt. Zeker tijdens de laatste kilometers, in volle zon langs de Scheldedijk, wordt het puffen geblazen. “We voorzien extra waterpunten, zodat iedereen altijd voldoende kan drinken en zich verfrissen, en roepen de wandelaars ook op om zeker een hoofddeksel mee te brengen om zichzelf te kunnen beschermen tegen de zon”, zegt Ilse Robyn.

De organisatie vraagt zelfs aan de toeschouwers om een steentje bij te dragen om de wandelaars van voldoende verkoeling te voorzien. “We vragen ook aan supporters langs de kant van de weg om eventueel wat verfrissing mee te nemen of klaar te zetten voor de deelnemers. Dat kan een emmer water zijn met een spons, of een tuinslang, tot zelfs een stuk fruit dat even voor wat verfrissing kan zorgen.”

Volledig scherm Een archiefbeeld van de Dodentocht © David Legreve

Lokerse Feesten

De Lokerse Feesten zijn volop bezig en gaan nog door tot maandag 15 augustus. Met al enkele warme dagen achter de rug staat de organisatie ook klaar om indien nodig een hitteplan in te schakelen mocht de hitte extreem worden. “We nemen momenteel alle voorzorgen om onze bezoekers met de nodige verfrissing en extra watervoorziening te kunnen verwelkomen. We zijn natuurlijk een avondfestival wat er voor zorgt dat de hoogste temperaturen van de dag al voorbij zijn”, aldus voorzitter Timothy Heyninck. “We raden onze bezoekers aan om onze social media kanalen en mails te bekijken.”

Afgelast: springkastelen festival in Blankenberge

Na de eerste editie tijdens het weekend van 16 en 17 juli kon het aankomende weekend al meteen als vervolg in de kalender aangestipt worden. Door de voorspelde hitte besloot organisator Niels Mestdagh echter om zijn event te annuleren. “De gezondheid en veiligheid van de deelnemende kinderen staan immers centraal”, aldus Mestdagh. “Het zou niet verantwoord zijn om kinderen te laten springen in de tropische hitte. Daarbij komt nog eens dat het plastic van de springkastelen waarmee de kinderen in contact komen zeer warm zou kunnen zijn.”

Het gemiste springplezier zal probleemloos ingehaald kunnen worden op de aangekondigde winteredities van het springkastelenfestival tijdens de laatste weekends van de herfstvakantie en krokusvakantie in de Sportdoze in Blankenberge.

Volledig scherm Een beeld van het springkastelenfestival in Blankenberge tijdens de eerste editie in juli. © Filip Vanden Berghe

