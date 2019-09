Zwerfvuil grootste ergernis van de Torhoutenaar Bart Huysentruyt

17 september 2019

09u08 0 Torhout De inwoners van Torhout storen zich het meest aan het zwerfvuil in hun stad. Dat blijkt uit een enquête van de stad.

In de maand mei kregen 700 willekeurig gekozen inwoners een vragenlijst in de bus. Net als zes jaar geleden vroeg het bestuur naar hun mening over Torhout en alle aspecten van het lokaal beleid. De resultaten worden momenteel meegenomen bij de opmaak van het meerjarenplan dat eind dit jaar door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. Daarin staan de plannen voor de komende zes jaar. “De deelnemers geven aan dat de ontwikkeling van een mooie stad met groen, waar het aangenaam is om te wonen en te winkelen, één van de belangrijke prioriteiten is”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Dit en verkeersveiligheid worden bovenaan het lijstje gezet voor de nieuwe legislatuur. Voldoende parkeergelegenheden, een vernieuwde stationsomgeving, betaalbare woongelegenheden en armoedebestrijding zijn eveneens belangrijke items.” Net als zes jaar geleden wekt ook nu zwerfvuil de grootste ergernis op. “Er wordt ook extra aandacht gevraagd voor vereenzaming, een diverser aanbod van winkels en uitgaansmogelijkheden”, stipt Audenaert aan. De resultaten kan je raadplegen op www.torhout.be/meerjarenplanning.