Zussen bundelen de krachten in tijdelijke interieurbar SIS: “Alles is te koop, zelfs de planten” Bart Huysentruyt

08 november 2019

07u35 2 Torhout In het centrum van Torhout opent vrijdag de conceptstore SIS, een interieurzaak waar je ook een koffie of streekbier kan nuttigen. De twee zussen Ann (47) en Mieke (38) Vermeulen bundelen daarvoor de krachten. “Zo’n zaak heeft Torhout nog niet.”

Wie de witte poort in de Fraeysstraat nabij de Markt opent, komt terecht in de gezellige pop-up conceptstore van de twee zussen Ann en Mieke. Niet toevallig is hun zaak SIS genoemd. Het is ook een verwijzing naar het merk ZUSSS, dat ook een prominente plaats in de interieurzaak heeft ingenomen. Mieke Vermeulen is sinds een aantal jaar zelfstandig interieurontwerpster en maakt van SIS haar visitekaartje. “Het is de ideale manier om mijn werk eens aan een breder publiek voor te stellen”, zegt ze. “Meestal kom ik bij de mensen thuis om hun interieur samen te stellen. Hier kan ik wat projecten tonen.”

Ze werkt daarvoor samen met haar oudere zus Ann, die al 23 jaar samen met haar man in het Waalse Vesqueville bij Saint-Hubert een herberg opent. Haar cliënteel bestaat voornamelijk uit motards. “We sluiten doorgaans een periode tijdens de wintermaanden”, zegt ze. “Daarom is dit een ideale periode voor een zakelijk uitstapje. Ik sta bij SIS in voor de bar. We serveren hoofdzakelijk dranken uit de streek: koffie, een streekbiertje en wijn. Er is ook een borrelplankje, verse crumble of een assortiment croques voor wie een hongertje heeft.”

Het concept is duidelijk: wie bij SIS iets komt drinken, kan zich vergapen aan het interieur. Alles is er te koop. “Zelfs onze planten”, glimlacht Mieke. “Verder hebben we ook tafels, krukjes, kussens, verlichting of servetten te koop. Hier kan je ook ideetjes opdoen voor je eigen interieur. Iedereen is welkom. Kopen is helemaal geen verplichting.”

Voor het succes zullen de sympathieke zussen zelf zorgen. Ze kozen voor het vroegere pand van De Beelderij in het hart van de stad. “We zijn zelf niet uit Torhout afkomstig”, zeggen ze. “Torhout lag precies in het midden, want ik kom uit Waardamme en mijn zus Ann uit Zarren”, zegt Mieke. “Het is spannend, want dit is voor ons ook een stap in het onbekende. In Torhout had je zo’n concept nog niet, dus we zijn benieuwd of het ook kan aanslaan.”

Ann is immers van plan om haar zaak in de Ardennen over te laten en sluit niks in de toekomst uit. SIS is geopend van dinsdag tot en met zaterdag, telkens tussen 10 en 18 uur. Voor de openingsdag op vrijdag 8 november blijven de deuren tot 22 uur geopend.