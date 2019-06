Zonovergoten Stadspark geniet van mosterdfeest Bart Huysentruyt

02 juni 2019

15u53 0 Torhout In het stadspark van Torhout is zaterdag genoten van 150 jaar Mosterd Wostyn.

Het volksfeest werd georganiseerd door de familie Wostyn, die al 150 jaar straffe mosterd maakt in Torhout. De topchefs zijn er dol op en ook in Torhout staat er minstens in elke keuken een potje. In het Stadspark trakteerde de familie op een feest met drank- en eetstandjes en optredens. Het zonovergoten park liep aardig vol. Met zoon Ilja en dochter Sarah is de opvolging voor Piet en Annick Wostyn-Dedoelder overigens al verzekerd.