Zomerse ‘bubbelrestaurantjes’ moeten feestzaal Gravenhof redden van faillissement: “Het is vijf voor twaalf voor onze zaak”

Vijftien chalets, ingericht door bedrijven uit de regio, vormen samen ‘coronaproof’ restaurant

Bart Huysentruyt

18 juni 2020

10u26

