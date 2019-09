Zoekacties naar vermist duikerskoppel definitief gestaakt: “Overlevingskans is te klein geworden” Mathias Mariën

16 september 2019

09u08 344 Torhout De zoekacties naar Kurt Huberecht (53) en vriendin Nathalie Fiers (36) zijn maandagmiddag volledig stopgezet. Dat bevestigt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. “De overlevingskansen zijn te klein geworden”, luidt het. “We hebben nog een sprankeltje hoop, maar de kans op een goede afloop wordt elke minuut kleiner", vertelde de papa van Nathalie eerder deze ochtend.

Kurt Huberecht uit Torhout is behalve goochelaar ook bekend als dj en illusionist onder zijn alter ego Kurt Katana. In 2016 maakt de West-Vlaming een succesvolle beurt in ‘Belgium’s Got Talent’, waar hij vier volmondige ‘ja’s’ oogstte van de jury én een staande ovatie van het publiek kreeg. Daarvoor was de man vooral bekend als uitbater van café Place Magique, dat hij samen met zijn moeder uitbaatte.

De hoop is dat ze boven water zijn gekomen en hun duikersvest konden opblazen. In dat geval kunnen ze blijkbaar één dag overleven Papa van Nathalie Fiers

Een van zijn allergrootste passies was duiken. Na zijn scheiding leerde hij Nathalie Fiers (36) kennen, de vrouw met wie hij die passie deelde. Samen zijn ze sinds zondagmiddag vermist. De papa van Nathalie, die sinds één jaar ging duiken en al haar brevetten heeft, besefte maandagochtend dat de tijd dringt. “De zoekactie is deze voormiddag terug opgestart met een helikopter. In de namiddag wordt de zee woeliger en wordt het dus nog moeilijker om te zoeken. Er is nog hoop, maar het is maar een sprankeltje", zegt de man. “De hoop is dat ze boven water zijn gekomen en hun duikersvest konden opblazen. In dat geval kunnen ze blijkbaar één dag overleven.” Enkele uren later maakte het MRCC bekend dat alle zoekacties worden stopgezet omdat de overlevingskans te klein is geworden.

Samen met enkele collega-sportduikers vertrok het koppel zondagmiddag vanuit Nieuwpoort om in Franse wateren af te dalen naar een scheepswrak. Wat er even na 13.30 uur precies fout liep, is onduidelijk. Vast staat dat Nathalie en Kurt samen het water indoken en toen ze na enige tijd niet meer bovenkwamen, sloegen de andere bemanningsleden alarm bij het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. “Meteen daarna hebben we een zoekbox uitgetekend om na te gaan waar ze zich kunnen bevinden”, zegt woordvoerster Eva Descamps.

Zoektocht ‘s nachts gestaakt

Door de stroming zullen de duikers wellicht richting Belgische wateren afdrijven. In de loop van zondagavond gingen duikers van het leger nog het water in om te zoeken, maar ook dat leverde geen resultaat op. De reddingshelikopter NH-90 zocht nog door tot middernacht met een infraroodcamera, waarna de zoektocht werd gestaakt. Vandaag wordt enkel nog verder gezocht met een helikopter.

Een duikploeg is aan boord geweest van het wrak en het staat vast dat ze daar niet vastzitten. Op zich is dat goed nieuws Geert Cools

Familie en vrienden van het koppel reageren aangeslagen op het nieuws en hopen op een mirakel. “Er is nog steeds een kans, daar moeten we ons aan optrekken”, zegt Geert Cools, de partner van Kurts mama Annita Coolman. “Een duikploeg is aan boord geweest van het wrak en het staat vast dat ze daar niet vastzitten. Op zich is dat goed nieuws. Kurt is een hele ervaren duiker, maar we weten ook niet wat er gebeurde. We blijven hopen op een goede afloop en dat ze ergens ronddobberen”, zegt Geert Cools, de partner van mama Annita Coolman.

Kurt en Nathalie leerden elkaar een tweetal jaar geleden kennen en wonen sinds enkele maanden samen. Zij heeft twee kinderen, Kurt heeft één zoon.

Shot-line

Duikexpert Bart Van Laken van duikclub Diothron legde gisteren in VTM Nieuws al uit wat Noordzeeduiken precies inhoudt. “Bij het duiken naar een scheepswrak wordt een shot-line gespannen, waaraan een duiker naar beneden gaat, zijn duik doet en aan dezelfde lijn terug naar de boven komt om de boot te vinden”, aldus Van Laken. “Wanneer het fout loopt, kan het zijn dat de duikers de lijn niet meer terugvinden en ergens boven komen waar ze uit het zicht van de boot zijn.”

Het is weliswaar niet zeker dat dit ook is gebeurd met Kurt en Nathalie.

