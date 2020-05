Zaakvoerster Loftshop blijft nog even mannequin spelen: “Webshop ging ineens vijf keer zo hard” Bart Huysentruyt

08u49 1 Torhout Nu de winkels sinds maandag weer open zijn, kunnen zaakvoerders hun creatieve online oplossingen stilaan loslaten. Niet zo in de Loftshop, waar zaakvoerster Sharon Schoonvaere nog een tijdje doorgaat met ‘mannequin’ spelen: “Het helpt als klanten zien hoe een kleedje eruit ziet als je het aantrekt.”

De verbouwingen aan haar zaak in de Driekoningenstraat in Torhout waren nog maar pas afgerond of de lockdown betekende een serieuze domper voor de Loftshop. “De eerste week ben ik mezelf zwaar tegengekomen", geeft zaakvoerster Sharon Schoonvaere toe. “Ik heb me moeten herpakken, want ik zag het eventjes niet zitten. Ik heb mezelf moed ingepraat in de spiegel en dat heeft geholpen.”

Ze begon zelf mannequin te spelen voor haar collectie moderne vrouwenmode. Ze zag de interesse voor haar ‘stories’ op Instagram en Facebook snel toenemen. “En dat niet alleen: de omzet van de webshop ging ineens vijf keer omhoog. Mensen schreven ook berichtjes dat ze elke dag uitkeken naar mijn post. Het viel duidelijk in de smaak en die reacties hebben me aangespoord verder te doen.”

Maandag ging de Loftshop weer open, met mondmaskers en verplicht handen ontsmetten. “Mensen waarderen deze manier van werken en voelen zich veilig", zegt de zaakvoerster, die haar ‘mannequin’-foto’s nog niet meteen loslaat. “Ik ga er toch nog een tijdje mee door. Iets minder intensief misschien dan de voorbije weken, maar toch een paar keer per week.”