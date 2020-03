Woonzorgcentrum zet videochat op poten om contact met bewoners te houden Bart Huysentruyt

In het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout willen ze in de loop van de komende week een videochat op poten zetten om het contact tussen de bewoners en hun familie en verwanten te behouden.

Bezoekers mogen zoals bekend de woonzorgcentra niet in, om de risicogroep van oudere bewoners niet in gevaar te brengen. Daar hebben ze in Sint-Augustinus iets op gevonden. “Communicatie met de bewoners vinden we heel belangrijk”, zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V). “Ons animatieteam is druk in de weer om dit via videochat te organiseren. We zetten het op via Facebook Messenger. Dit vraagt natuurlijk wat voorbereiding. De familie van de bewoners krijgen een brief of een mail met de afspraken en de werkwijze van de videochat.” Het woonzorgcentrum hoopt het project vanaf maandag op te starten.