Woensdagmarkt neemt vertrouwde stek weer in en verlaat parking Deprez Bart Huysentruyt

31 augustus 2020

17u01 1 Torhout Om tegemoet te komen aan de coronamaatregelen werd de opstelling van de Torhoutse woensdagmarkt tot en met eind augustus uitgebreid rond het centrum. Vanaf komende woensdag staan de kramen weer op de Markt, Zwanestraat en de Zuidstraat.

“Omwille van de looprichting zijn enkele kramen ingekort of verplaatst in de nabije omgeving”, zegt schepen van Markten Joost Cuvelier (CD&V). “Om de woensdagmarkt opnieuw op zijn oorspronkelijke locatie te kunnen laten doorgaan, is het belangrijk dat alle bezoekers en marktkramers zich blijven houden aan een aantal richtlijnen.” Zo moet iedereen de aangegeven looprichting verplicht volgen. Ook een mondmasker blijft verplicht op de woensdagmarkt. Parkeren kan weer op parking Deprez.