WK Barbecue in Torhout schuift op naar mei 2021 Bart Huysentruyt

12 mei 2020

10u08 4 Torhout Het wereldkampioenschap barbecue in Torhout, oorspronkelijk gepland in september dit jaar, schuift op naar eind mei 2021. Dat heeft de organisatie laten weten.

Het is het barbecueteam De Fielesoofen dat het wereldkampioenschap organiseert. Ze slaagden erin de organisatie naar Torhout te halen. In het verleden hielden ze al eens een geslaagd Belgisch kampioenschap. Door de coronacrisis is het evenement nu opgeschoven. “We konden niet anders", zegt voorzitter Rudy Jaques. “Zo'n massa-evenement met deelnemers uit verschillende landen ter wereld kan je op dit ogenblik niet houden. We schuiven dus op, in de hoop dat de coronacrisis dan achter de rug ligt.”