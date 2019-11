Winnaars van Streekproduct zetten deuren van museum open Bart Huysentruyt

15 november 2019

15u25 0 Torhout Mostaard Wostyn, de regionale winnaars van de wedstrijd HLN Streekproduct, zet op zondag 17 november vanaf 10 uur de deuren open van het mosterdmuseum in Torhout.

Dat bevindt zich in de Oude Gentweg 63. Mostaard Wostyn is een ambachtelijke mosterd die nog steeds volgens het originele recept gemaakt wordt, en dit al150 jaar lang. Dit jaar is het museum overgeschakeld op zonnepanelen om de productie te voorzien van 100 procent groene stroom. Mosterdmaker Piet Wostyn toont er zijn passie tot 17 uur. Het museum bestaat exact vijftien jaar.

Ter gelegenheid van deze viering wordt een bijkomend mosterdbier voorgesteld, gebrouwen door Stadsbrouwerij ’t Koelschip uit Oostende. Het is een blond bier met een alcoholgehalte van 5 graden. De opbrengst van de verkoop van dit mosterdbier zal die zondag gaan naar het goede doel ‘Pulmonale Hypertensie’.