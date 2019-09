Winkeldieven op heterdaad betrapt in Brantano: verdachten gelinkt aan nog drie andere feiten Siebe De Voogt

17 september 2019

17u23 8 Torhout In de Brantano in Torhout zijn maandag drie Roemenen op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal. De verdachten zouden nog drie andere feiten op hun kerfstok hebben staan van begin deze maand in Knokke-Heist.

De drie winkeldieven zijn een koppel en hun vriend. Ze werden geklist, toen ze uit de Brantano in Torhout schoenen wilden stelen. Hun vluchtwagen kon volgens het Brugse parket gelinkt worden aan drie winkeldiefstallen die op 7 september plaatsvonden in Knokke-Heist. Bij die feiten werden dure stukken merkkledij buit gemaakt. De drie Roemenen werden door de onderzoeksrechter aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Brugge. Die zal beslissen of ze nog een maand langer in de cel moeten blijven.