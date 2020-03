Winkeldieven die achtervolgd werden door zaakvoerder supermarkt krijgen tot 30 maanden cel Siebe De Voogt

23 maart 2020

14u24 0 Torhout Twee Georgiërs hebben tot 30 maanden cel gekregen voor een opmerkelijke diefstal in de AD Delhaize in Torhout. De mannen werden na de feiten 2 jaar geleden een kilometer achtervolgd door de zaakvoerder van de supermarkt, maar konden ontkomen. Samen met twee landgenoten pleegden ze nog een hele reeks andere diefstallen.

De eerste feiten van de Georgische winkeldieven waren ook meteen de meest spectaculaire. Op 28 december 2017 stapten Levan K. (30) en Nodar B. (34) de AD Delhaize binnen langs de Karel de Goedelaan in Torhout. Liefst 35 minuten lang vulden ze hun kar met etenswaren, pampers, tabak en alcohol: in totaal goed voor zo’n 400 euro. De bewakingscamera’s registreerden hoe het duo achter de rug van de kassierster gewoon naar buiten probeerde te wandelen. De vrouw had hun plannetje door en liep hen nog achterna. De mannen moesten zo de kar op de parking achterlaten en sprongen even verderop in een Peugeot 306 met Franse nummerplaat. Zaakvoerder Thibaut Lemahieu achtervolgde hen een kilometer lang met z’n Mercedes Vito en slaagde er ook in om de dieven klem te rijden. Ze reden echter tot twee keer toe in op z’n voertuig en konden zo ontkomen.

In dezelfde periode maakte Levan K. samen met Tamaz K. (48), een andere landgenoot, 180 pakken sigaretten buit in de OKay-filialen van Beernem, Zedelgem, Knesselare en Jabbeke. De twee Georgiërs werden uiteindelijk op 21 augustus vorig jaar geklist in Knokke. Ze zaten samen met Akvsenti K. (43), een vierde verdachte, in een Mazda met Poolse nummerplaat. Volgens het openbaar ministerie pleegden de drie mannen diezelfde dag in wisselende samenstellingen minstens vier winkeldiefstallen in Knokke. Levan K. kreeg voor zijn betrokkenheid een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden. Akvsenti K. werd veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden met uitstel. Nodar B. en Tamaz K. stuurde de rechter 2 jaar naar de cel. Thibaut Lemahieu en z'n onderneming kregen in totaal 2.265 euro schadevergoeding toegekend.