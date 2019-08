Wilde achtervolging op E403 eindigt met slipper op afrit: politiehond haalt verdachte uit maïsveld Siebe De Voogt

15 augustus 2019

22u33 0 Torhout Op de E403 richting Kortrijk vond donderdagavond een wilde achtervolging plaats. Op de afrit van Torhout crashte de vluchtende Seat Ibiza met drie inzittenden. Eén van hen werd door een speurhond aangetroffen in een maïsveld.

De achtervolging begon even voor 18 uur, toen de politie de Seat Ibiza ter hoogte van Brugge wilde controleren. Mogelijk was de nummerplaat van het voertuig opgegeven als gestolen. Bij het zien van de politie vluchtte de wagen weg. Verschillende politiediensten zetten meteen de achtervolging in. De Seat reed aan hoge snelheid richting Torhout, waar hij de afrit nam. De bestuurder verloor echter de controle over z'n stuur en maakte een slipper. De politie kon hem ter plaatse in de boeien slaan. Twee andere inzittenden vluchtten een maïsveld naast de snelweg in. Meteen zette de politie alle wegen in de buurt af. Slechts luttele minuten later kon één verdachte door een speurhond worden aangetroffen. Hij kon uiteindelijk makkelijk overmeesterd worden. Of ook zijn kompaan al werd opgepakt, is nog niet duidelijk. Ook over de motieven van het drietal om weg te vluchten, bestaat nog geen duidelijkheid.