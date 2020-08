Werken voor aanleg van fietstunnel zijn gestart, hinder in de Tuinstraat Bart Huysentruyt

06 augustus 2020

08u58 1 Torhout Ter hoogte van de spoorweg in de Tuinstraat en het einde van de Lichterveldestraat starten de voorbereidende werken voor een fietstunnel. Dit werk maakt deel uit van de aanleg van de fietssnelweg tussen Torhout en Lichtervelde en wordt mee gefinancierd door EFRO, het Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie West-Vlaanderen.

Om de tunnel te kunnen plaatsen, moet de Aquafin een leiding die in het traject van de toekomstige fietstunnel ligt eerst verplaatsen. Deze werken vinden plaats van 3 augustus tot en met eind oktober. In het voorjaar van 2021 starten dan de graafwerken op voor het plaatsen van de tunnel. Om de riolering te verplaatsen, moet de halve rijweg van de Tuinstraat ingenomen worden. Er is enkel eenrichtingsverkeer mogelijk in de Tuinstraat van de Groenestraat naar de Tinnenburgstraat.

Vanaf de Tinnenburgstraat is het verboden de Tuinstraat in te rijden. Omrijden kan via de Zwevezelestraat en de Groenestraat. Opgelet: door de werken in de Park- en Bollestraat en de opstart van de werken in de Kwaplasstraat vanaf 10 augustus kan het tijdelijk druk worden in de Zwevezelestraat.