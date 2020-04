Werken starten voor meer natuur en waterbuffering rond Groenhove-Vrijgeweid Bart Huysentruyt

10 april 2020

09u50 1 Torhout In de tweede helft van april start aannemer Norré-Behaegel in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij met een reeks terreinwerken in Torhout, Zedelgem, Oostkamp en Wingene. Alle geplande werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid.

Via dit project investeren de Vlaamse overheid en de lokale besturen in het landelijke veldgebied tussen Torhout, Zedelgem, Wingene en Oostkamp. Concreet wordt er gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen en veilige kruispunten, krijgt water uit de beken meer ruimte om overstromingen tegen te gaan, en wordt op een aantal plaatsen voor een groenere omgeving gezorgd.

Meer groen in Torhout

Eén van de ingrepen is een nieuw, vrijliggend fietspad op de brug van de Korenbloemstraat over de E403. Het brugdek en de taluds van de brughelling worden daarvoor aangepast. Op het brugdek wordt de onderhoudsstrook tussen de leuning en de rijbaan aan weerszijde verbreed om dienst te doen als fietspad. Naast het oprittencomplex in Torhout worden drie bufferzones aangelegd voor wateropvang. Voor amfibieën en kleine dieren zoals marters wordt in de koker onder de E403 vlakbij de Rivierbeek een verbinding tussen de vallei van de Velddambeek en Groenhovebos gemaakt. Op enkele gronden tussen de Groene 62, de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Bruggestraat komt een natuurhoekje met een fruitboomgaard en een vochtig grasland met enkele poelen. Als de werken klaar zijn, zullen schapen het terrein begrazen. Een deel zal toegankelijk zijn voor de omwonenden.

Extra bomen en houtkanten langs wegen in Oostkamp

Ter hoogte van de Hogestraat in Ruddervoorde worden zomereiken aangeplant. Langs de Oude Torhoutseweg in Baliebrugge komen zwarte elzen. De werken starten in de tweede helft van april en duren tot eind 2020. In Torhout starten ze op 9 juni. Door de coronacrisis is deze planning onder voorbehoud. De Vlaamse Landmaatschappij en de aannemer streven ernaar de hinder voor weggebruikers en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Waar nodig worden omleidingen voorzien.

Het totale project heeft een kostenplaatje van net geen miljoen euro.