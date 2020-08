Wegdek tussen Torhout en Zedelgem komt kleine meter omhoog door hitte Bart Boterman

09 augustus 2020

22u09 42 Torhout Op de grens van Torhout en Zedelgem, waar de Bruggestraat overgaat op de Torhoutsesteenweg, is een deel van het wegdek spectaculair omhoog gekomen door de hitte. Dat gebeurde zondag in de vooravond.

Nadat er vrijdag op de E403 in Lichtervelde al een stuk snelweg omhoog kwam, is dat nu ook het geval op de Torhoutsesteenweg in Torhout. De politie ging meteen ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden en ongevallen te vermijden. “Al het verkeer langs de Bruggestraat moet over één rijstrook. Dat wordt geregeld met verkeerslichten. Morgen (vandaag, red.) starten ook de werken aan de op- en afrit van Torhout. Beide wegen zijn gewestwegen. Ik sta in contact met Agentschap Wegen en Verkeer om te kijken hoe we dit het best aanpakken. Graag de regio vermijden als het niet nodig is”, reageert de Torhoutse burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) op Facebook.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.