Weer kinderopvang op Don Bosco: De Kikker heeft plaats voor 36 kindjes Bart Huysentruyt

11 juni 2019

18u28 0 Torhout De wijk Don Bosco in Torhout heeft opnieuw een kinderopvang. Daar opende dinsdag De Kikker de deuren.

In kinderdagverblijf De Kikker kunnen 36 kindjes van 0 tot 3,5 jaar terecht. De vestiging langs de Revinzestraat in Torhout is de achtste van De Kikker, naast Zeebrugge, Knokke, Heist, Lissewege, Sint-Michiels, Sint-Andries en Assebroek. “Nadat het Mezennestje verhuisde uit de wijk, was er plots geen alternatief meer voorhanden”, zegt schepen van Kinderopvang Rita Dewulf (CD&V). Ook de kinderopvang in de vroegere gemeenschapsschool was dan al verdwenen. “Voor Don Bosco was dat een ramp, want hier wonen heel veel jonge gezinnen en zij konden niet terecht op hun eigen wijk." Uiteindelijk werd in De Kikker een partner gevonden. “We geloven heel hard in deze locatie", zegt uitbaatster Ann Seys. “Er hebben zich al meer dan twintig ouders ingeschreven, waarvan er al vijftien kindjes komen. We kozen voor een nieuwbouw. De leefgroepen zijn in vier opgedeeld, zodat zowel de baby’s, als de kruipers en al wat oudere kindjes hier hun gading vinden. Er kan ook naar hartenlust buiten gespeeld worden.” Het gaat om een gesubsidieerde kinderopvang, waar de prijs volgens inkomen bepaald wordt.