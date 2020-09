Ward D’Hoore (HAC) met ambitie naar KBC Nacht van de Atletiek: “Chrono onder veertien minuten moet kunnen” Gunther Dekie

13u38 0 Torhout Zondag staat in Heusden-Zolder de 41ste editie van de KBC Nacht van de Atletiek op het programma. De organisatie heeft gezorgd voor een sterk deelnemersveld waarin de beste Belgische atleten zich kunnen meten met een pak internationale toppers. Torhoutenaar Ward D’Hoore (HAC) komt er aan de start op de 5000 meter en hoopt er een nieuw persoonlijk record neer te zetten.

Door de coronapandemie is het een vreemde atletiekzomer geweest. Atleten moesten maandenlang zonder specifiek doel trainen en konden pas vanaf begin augustus in competitie treden. Vele meetings werden afgelast en daardoor bleven er voor de atleten slechts weinig kansen over om hun harde trainingsarbeid te verzilveren op een wedstrijd. Ward D’Hoore bewees de afgelopen weken echter dat het ook op die manier kan.

“Het is inderdaad een vreemd atletiekseizoen”, zegt hij. “Als atleet heb je een aantal doelen voor ogen en dan probeer je daar met een duidelijke planning naar toe te werken. Door de coronapandemie moest die planning steeds worden aangepast en dat was wel lastig.”

Motivatie

“Ik hoor dat heel wat atleten het moeilijk hadden met hun motivatie om te trainen tijdens de lockdown, maar daar had ik geen last van. Ik ben altijd blijven trainen, maar het was natuurlijk wel wat aanpassen. De intensievere trainingen die je normaal op de piste en in groep afwerkt, moest je nu alleen en op een ander terrein afwerken. Maar goed, dat is ook gelukt.”

De atleet van Houtland AC kwam deze zomer al drie keer in actie en bewees meteen dat de vorm prima zat. “Mijn eerste wedstrijd was een 3000 meter op 1 augustus en daar liep ik meteen 8.01.36. Dat was mijn tweede beste prestatie ooit op die afstand en daar was ik heel tevreden mee. Dat was al een teken dat de conditie prima was.”

Belgisch kampioen

Op 16 augustus trad D’Hoore aan op het BK 5000m als een van de favorieten. Na zijn zilveren medaille van 2019, kroonde hij zich, na een heel mooie wedstrijd, voor het eerst in zijn carrière tot nationaal kampioen. “Da’s zeker een van de hoogtepunten van mijn carrière. Ik wist dat ik een kans maakte, maar atleten als Steven Casteele en Lahsene Bouchikhi klop je ook niet zomaar. Met een tijd van 14.08.92 sta ik nu ook op de erelijst van nationale kampioenen,” lacht hij.

Zijn persoonlijk record op die afstand bedraagt 13.58.75 en daar hoopt hij zondag een stuk van af te knagen. “Het wordt de laatste wedstrijd van mijn zomerseizoen en ik hoop te kunnen afsluiten met een persoonlijk record. De organisatie zorgde voor een mooi deelnemersveld en ik denk dat een duik onder de veertien minuten mogelijk moet zijn.”