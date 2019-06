Wagen getakeld na aanrijding Jelle Houwen

04 juni 2019

15u02 0

In de Sint-Henricustraat in Torhout moest een wagen maandagavond getakeld worden na een verkeersongeval. Het kwam tot een aanrijding tussen 2 personenwagens ter hoogte van het kruispunt met de Paleputstraat. De 28-jarige N.D. en de 51-jarige K.M, beiden uit Torhout, bestuurden de wagens maar raakten niet gewond. De wagen van N.D. was wel zwaar beschadigd en haar auto moest dan ook getakeld worden. De politie stelde een pv op.