Waarom de kermis in Wijnendale wél en die in Torhout niet doorgaat Bart Huysentruyt

25 augustus 2020

15u17 0 Torhout Geen evenementen meer in Torhout in 2020? Dat is dan buiten de kermis in Wijnendale gerekend. Tijdens het tweede weekend van september gaat de foor wél door. “We starten voorzichtig herop”, motiveert burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).

Er was op sociale media wel wat discussie ontstaan waarom de kermis van Wijnendale wél georganiseerd wordt en die in Torhout niet. “Op 30 juli hebben we beslist om de activiteiten in augustus op te schorten en de grote evenementen te annuleren tot eind dit jaar”, zegt Audenaert. “De inspanningen van de laatste maand zorgen ervoor dat de cijfers in dalende lijn zijn en het organiseren van kleinschalige evenementen weer mogelijk wordt. We starten met de kermis in Wijnendale en bekijken om enkele andere evenementen op een andere manier te organiseren. Per evenement zullen er specifieke maatregelen zijn waar iedereen zich moet aan houden.

Bubbelen en mondmaskers

De kermis in Wijnendale wordt zoals steeds georganiseerd op de parking in de Kloosterstraat naast de kerk. Het plein wordt uitgebreid tot op de straat om meer vrije oppervlakte te creëren. Hierdoor is de Kloosterstraat tussen de A. Deleustraat en de P. Moncareystraat het hele weekend verkeersvrij. Rond de kermisattracties komt een afsluiting en het aantal aanwezigen is beperkt tot 100 personen tegelijk. Het aantal aanwezigen wordt gecontroleerd aan de in- en uitgang. Er is mondmaskerplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar.

De openingsuren en inplanting van de kermiskramen op het plein kan je vanaf 8 september vinden op: www.torhout.be/nieuws