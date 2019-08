Vrouw (60) op elektrische fiets aangereden door vrachtwagen: slachtoffer verkeert in levensgevaar Siebe De Voogt

28 augustus 2019

11u36 0 Torhout In de Bollestraat in Torhout werd dinsdagnamiddag een 60-jarige vrouw uit Torhout op haar elektrische fiets aangereden door een vrachtwagen. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond even na 17 uur plaats op het kruispunt met de Schavelarestraat. De fietsster reed zelf langs de Bollestraat en werd op het kruispunt aangereden door een 36-jarige Torhoutenaar die met z’n vrachtwagen uit de Schavelarestraat kwam. De vrouw maakte een lelijke val met haar elektrische fiets en kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Uiteindelijk werd het slachtoffer met zware verwondingen en in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare. Het Brugse parket besliste om geen verkeersdeskundige aan te stellen. Uit de vaststellingen van de politie Kouter bleek immers dat de vrachtwagenchauffeur voorrang had moeten verlenen.