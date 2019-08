Vrouw (51) wordt slapend aangetroffen in wagen nadat ze vlak voordien ongeval veroorzaakt Mathias Mariën

18 augustus 2019

17u01 0 Torhout Een 51-jarige vrouw is zaterdagavond slapend aangetroffen in haar wagen nadat ze kort voordien een ongeval veroorzaakte in de Guldensporenlaan.

De vijftiger reed een verdeelkast voor distributie aan en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Een patrouille deed na de vaststelling een controle in de buurt en trof de beschadigde personenwagen aan op de rijbaan in de Smissestraat met de lichten in werking. De 51-jarige vrouw uit Torhout werd er uiteindelijk slapend aangetroffen in haar voertuig. Ze bleek bovendien onder invloed te zijn van alcohol. Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken en ze werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel. er wacht de vrouw nog een straf in de politierechtbank.