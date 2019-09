Vrijwilligers gezocht voor jarig ’t Centrum Bart Huysentruyt

11 september 2019

08u42 0 Torhout Om de werking van ontmoetingsplaats ’t Centrum uit te bouwen, is Tordale vzw op zoek naar extra vrijwilligers.

De werking wordt nu gedragen door zo’n tien mensen, maar daar kunnen helpende handen bij. In september 2018 ging in Torhout het ontmoetingscentrum ‘t Centrum van start. De stad Torhout, Tordale, 4Veld De Klaver (Covias), PVT De Ent en ‘t Groot Hersberge sloegen de handen in elkaar en zetten in op laagdrempelige vrijetijdsbesteding en het stimuleren van ontmoetingen tussen kwetsbare mensen in de stad. Het opzet is om in het vroegere café ‘t Centrum een gezellige ontmoetingsruimte te creëren waar iedereen vrij kan binnenlopen om mensen te ontmoeten, een kop koffie te drinken, de krant te lezen of vrijblijvend deel te nemen aan de activiteiten. Het voorbije jaar is dan ook een breed aanbod aan activiteiten de revue gepasseerd: bingo, kaartnamiddagen, dans en een pannenkoekenbak. ’t Centrum was aanvankelijk twee dagen per week geopend, maar dat zijn er intussen drie geworden. Het glas wordt geheven op de eerste verjaardag van ’t Centrum op 12 september om 14 uur. Iedereen is er welkom. Kandidaat-vrijwilligers nemen contact op via centrum.torhout@gmail.com.