Vrienden organiseren ‘stille wake' voor duikerskoppel Kurt en Nathalie Bart Huysentruyt

16 september 2019

17u26 0 Torhout Aan hun woning in de Ruddervoordestraat in Torhout houden vrienden van het vermiste duikerskoppel Kurt en Nathalie dinsdagavond een ‘stille wake’.

“Laat ons gezamelijk ons verdriet uiten aan de deur van Kurtje en Nathalie hun huisje. Iedereen welkom om 19.30 uur. Er is mogelijkheid tot het schrijven van een steunbetuiging voor de familie en hun lieve kinderen en branden van kaarsjes. Onze gedachten zullen zijn bij deze twee prachtige mensen.” Dat staat te lezen op de Facebookpagina van de ‘stille wake’. De pagina wordt al massaal gedeeld en al veel mensen hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn. Kurt Huberecht en Nathalie Fiers zijn zondagavond vermist geraakt nadat ze in Franse wateren afdaalden naar een scheepswrak. De zoekacties zijn stilgelegd.

Kristof Audenaert, de burgemeester van Torhout, reageert geschokt. “Kurt en Nathalie zijn toch twee bekende figuren uit onze stad. Kurt kenden we als dj, illusionist en goochelaar. Nathalie trad onlangs nog op met de coverband Dust op Herderrock in onze stad. Mijn gedachten zijn bij de getroffen families. Op de gemeenteraad van maandag houden we een minuut stilte.”