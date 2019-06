Vrachtwagen beschadigd bij keren: brandstof en olie op de baan Jelle Houwen

25 juni 2019

14u46 0

De brandweer van Torhout moest maandagmiddag de weg gaan schoonmaken in de Keibergstraat in Torhout. 61-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek had er geprobeerd met zijn vrachtwagen na het laden te keren in de Pottebezemstraat om zo, via de Keibergstraat, terug de R34 op te rijden. Tijdens het keren werden zowel de brandstoftank als de hydraulische leiding beschadigd. Een grote hoeveelheid brandstof en hydraulische olie was eruit gelopen en dreigde via de goot naar riool te lopen. De brandweer kwam het goedje opruimen.