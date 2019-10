Vrachtwagen belandt in gracht langs oprit E403 Siebe De Voogt

21 oktober 2019

17u23 2 Torhout Aan de oprit van de E403 in Torhout is een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat maandagnamiddag in de gracht beland.

De chauffeur verloor even na 16 uur de controle over het stuur van z’n truck in de richting van Brugge. Hij raakte van de snelweg af, reed door de grasberm en belandde uiteindelijk op z’n zij in de gracht. De man werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren, is voorlopig niet duidelijk. Het verkeer liep door het incident geen hinder op.