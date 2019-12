Voyeur krijgt geen straf, maar mag wel 5 jaar lang geen openbare zwembaden bezoeken Siebe De Voogt

12u46 0 Torhout Een 58-jarige man uit Torhout heeft in de Brugse rechtbank de opschorting van straf gekregen voor voyeurisme. H.M. werd vorig jaar betrapt, toen hij binnengluurde in het hokje van twee minderjarige meisjes. Hij mag de komende vijf jaar geen openbare zwembaden meer bezoeken.

De sportfunctionaris van de stad Torhout diende op 20 augustus vorig jaar klacht in bij de politie. Ze was te weten gekomen dat een man op 15 juli vanuit z’n eigen kleedhokje in het zwembad onder het aanpalende hokje had zitten gluren. Twee meisjes van 12 en 15 jaar oud waren zich op dat moment aan het omkleden en betrapten de man op heterdaad. Ze trokken echter niet naar de politie. Op basis van een foto die een andere getuige nam, kon de voyeur geïdentificeerd worden als H.M. (58) uit Torhout. Hij werd op 18 augustus nog een tweede keer betrapt in het Torhoutse zwembad.

De man ontkende aanvankelijk elke betrokkenheid, maar ging uiteindelijk toch over tot bekentenissen. Volgens de rechtbank toonde H.M. zich gemotiveerd om een behandeling te volgen, waardoor hij donderdagmorgen de gunst van de opschorting kreeg. De feiten zijn zo bewezen, maar de vijftiger komt wel weg zonder straf. Om de maatschappij te beschermen legde de rechter hem echter wel enkele voorwaarden op. Zo mag de Torhoutenaar de komende vijf jaar geen openbare zwembaden bezoeken.